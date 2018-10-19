Меркель подтвердила участие в саммите РФ-Турция-Германия-Франция в Стамбуле

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила участие в четырехсторонней встрече лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию, которая намечена на 27 октября в Стамбуле, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на сайте германского правительства.



"Канцлер ФРГ А.Меркель направится в Стамбул 27 октября на встречу по Сирии с президентами Франции, России и Турции", - отмечается в сообщении.



"Основными темами саммита станут положение в Идлибе, а также реализация российско-турецких договоренностей, которые были достигнуты в Сочи", - подчеркнули в правительстве ФРГ.



Помимо этого, стороны обсудят дальнейшие политические процессы Сирии под руководством ООН и, в особенности, - функционирование комитета по работе над конституцией Сирии.



Ранее в пятницу пресс-служба Кремля также подтвердила, что 27 октября президент РФ Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече с лидерами Турции, Германии и Франции.



"Имеется в виду обменяться мнениями по сирийской проблематике, в том числе по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры", - сообщила пресс-служба.



Предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов.



Кроме того, состоятся двусторонние беседы, говорится в сообщении.

