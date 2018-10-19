Население Украины сократилось до 42,2 миллиона — Госстат

Численность населения Украины с начала года сократилась на 152 тысячи и по состоянию на 1 сентября составила 42,2 млн человек. Такие данные обнародовала в пятницу Государственная служба статистики Украины. "Численность имеющегося населения в Украине по оценке на 1 сентября 2018 года составляла 42234,0 тыс. человек. В течение января-августа 2018 г. численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек", - отмечается в сообщении.



По данным Госстата, с начала года в Украине остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных человек.



В прошлом году, по информации Госстата, по состоянию на 1 сентября численность населения Украины (по оценке) составило 42 миллиона 444 тысячи 919 человек.



В Госстате отметили, что данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.



