СВР тестирует передовую технологию космической разведки - Турчинов

Служба внешней разведки Украины отрабатывает современную технологию космической разведки с использованием технических достижений отечественных специалистов. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита к месту возведения нового разведывательного центра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.



“В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности”, - подчеркнул Секретарь СНБО Украины.



По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается.

