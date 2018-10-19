Полозов: Бойня в Керчи могла быть спланирована спецслужбами РФ

Массовое убийство в керченском колледже могло быть организованно российскими спецслужбами. Такое мнение 18 октября в эфире Радио Крым.Реалии выразил российский адвокат Николай Полозов.



«Во вчерашней истории остается очень много белых пятен. Я, честно говоря, не очень верю в версию такого «психа-одиночки», который с помповым ружьем смог убить больше 20 человек: за очень короткое время, не тренированный, без автоматического оружия. Я склоняюсь к версии, что это была вполне спланированная операция спецслужб», – сказал Полозов.



По его словам, причиной такой спецоперации могли стать слухи об отставке начальника управления ФСБ России в Крыму Виктора Палагина.



«Дело в том, что буквально накануне этого события были слухи об отставке главы ФСБ Крыма генерала Палагина. Я не исключаю, что те силовики, которые сейчас контролируют Крым, не хотят ротации. Крым для них своеобразная территория, где они кормятся. Чтобы обосновать свою необходимость и нужность они могли, в том числе, спланировать и такую операцию», – пояснил Полозов.

