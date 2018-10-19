Ж/д станции в Бориспольском аэропорту придумали название

«Укрзализныця» закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта «Борисполь». Новая станция будет носить название Борисполь-аэропорт, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.



Таким образом, путешествующие авиационным транспортом будут следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.



Напомним, что «Укрзализныця» продолжает поиск названия для экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.



Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтировано 18 из 46 стоек.



«Укрзализныця» продолжает строить скоростную линию железнодорожного сообщения между Киевом и ГП «Международный аэропорт «Борисполь».



Кроме этого, продолжается строительство путепровода. Уже почти смонтированы пролетные сооружения. На смонтированных сооружениях выполнено устройство консолей, плит, перильного ограждения, монтаж тротуарных плит. На днях планируется монтировать шестое пролетное строение. Также забетонированы 36 буронабивных свай, ростверков, стоек, ригелей всех опор.

