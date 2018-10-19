В бюджет-2019 заложили увеличение финансирования армии - Парубий

Государственный бюджет 2019 года будет характеризоваться увеличением финансирования Вооруженных сил Украины и сектора безопасности в целом.



Об этом сказал Председатель Верховной Рады Парубий в интервью телеканалу “Рада”, сообщает корреспондент Укринформа.



«Для меня, как всегда, ключевым является вопрос безопасности и обороны. И в этом году, как и во все предыдущие годы, повышается финансирование сектора безопасности и обороны, украинской армии. Мы не должны забывать о том, что на передовой ежедневно погибают наши ребята и девушки, отстаивают украинскую независимость. И этот бюджет, как и предыдущий, будет иметь динамику увеличения финансирования Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности», - объяснил Парубий.



В то же время спикер отметил, что при подготовке проекта госбюджета ко второму чтению важно будет сбалансировать все предложения, полученные от народных депутатов и правительства.



«Суть первого чтения заключается в том, что парламент утверждает документ, представленный Кабинетом министров и, самое главное, дает свои предложения в бюджет. Конечно, есть отдельные предложения как от фракций, так и от отдельных депутатов - и теперь между первым и вторым чтением ключевой задачей будет сбалансировать все предложения, поступившие от парламента, и предложения правительства, чтобы сбалансированный документ уже можно было рассматривать во втором чтении», - уточнил Председатель ВР.



Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год.



Предусматривается, что военный бюджет Украины на 2019 год должен составить 209,5 млрд грн, что почти на 18% больше, чем в 2018-м.

