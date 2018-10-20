Саудовская Аравия признала смерть журналиста

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку заместителя главы разведки. Об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии, передает телеканал Al Ekhbariya. По словам генпрокурора, между Хашукджи и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.



По делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.



Расследование смерти журналиста еще продолжается, и объявленные результаты предварительные. Власти Саудовской Аравии пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

