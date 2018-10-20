В США напомнили Украине об обещаниях по Антикоррупционному суду

В Вашингтоне ожидают, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания по запуску работы Высшего антикоррупционного суда, заявила заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Принятие законодательства в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала Медиссон в пятницу на брифинге в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.



"И мы ожидаем, что Украина вскоре сделает определенные шаги в этом направлении, как было обещано правительством Вашингтону", - добавила она.



Ранее международные организации при посредничестве ЕС составили список экспертов, кандидатуры которых отвечают требованиям участия в процессе отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

