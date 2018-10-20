Кабмин упростил условия получения субсидии

Кабинет Министров упростил условия получения жилищной субсидии с октября.



Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передают Українські Новини.



В частности, теперь право на пособие имеют семьи, у которых отапливаемая площадь жилья (а не общая как было ранее) не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.



На сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право нетрудоспособные граждане: получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности; получающие пенсию по случаю утраты кормильца; получающие соцпомощь по инвалидности с детства и на детей с инвалидностью; получающие пенсию по выслуге лет.



При начислении субсидии теперь не будут учитываться в доход уплаченные алименты и бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота (2 500 гривен в год за голову).



Субсидию на общих основаниях смогут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.



Без обязательной уплаты единого соцвзноса субсидию могут получить безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа, а также безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости.



Если граждане, работают за рубежом и уплачивают там соцвзнос (что подтверждается документально), то субсидию в Украине на общих основаниях может получить домохозяйство, где они зарегистрированы.



Если у члена домохозяйства нет доходов в связи со сложными жизненными обстоятельствами из-за болезни, или если в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные, субсидию вправе назначить комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.



Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.



Если субсидия на новый отопительный сезон 2018/2019 уже назначена, то ее размер управление соцзащиты населения в октябре пересчитает автоматически, без повторного обращения с документами.



Размер своей субсидии можно узнать онлайн на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

