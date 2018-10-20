В Украине холодает, на востоке ожидаются дожди

В ближайшие сутки на территорию Украины с северо-запада будет поступать более прохладная и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в карпатском регионе, а днем и на востоке страны влажный воздух. Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие сутки в Закарпатье, Прикарпатье, днем и в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 °, днем 10-15 °; в южных, восточных и Днепропетровской области ночью 6-11 ° тепла, днем 14-19 °.



В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 октября самая высокая температура днем была 21,9° в 1935г., самая низкая ночью -6,7° в 1994г.



В понедельник, 22 октября, в восточной части дожди, местами сильные, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 8-13°; в южных и восточных областях ночью 6-11° тепла, днём 13-18°.



В Киеве 22 октября без осадков. Ветер северный з переходом на западный, 5-10 м/с.



Температура ночью около 5° тепла, днем 11-13°.

