Маск назвал дату запуска тоннеля Hyperloop

Первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop под Лос-Анджелесом запустят 10 декабря. Об этом написал глава компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter.



По словам Маска, тоннель "он почти готов". В честь открытия тоннеля проведут праздничные мероприятия, а на следующий день все желающие смогут бесплатно прокатиться в капсуле.



Он также уточнил, что максимальная скорость в "тестовом туннеле" будет 250 км в час.



Тестовый туннель находится в калифорнийском городе Хоторн, на территории ракетостроительной компании SpaceX.

