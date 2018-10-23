В Москве начались переговоры Патрушева с Болтоном

В Москве начались переговоры секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном.



Об этом сообщает "Эхо Москвы".



"В Москве начались переговоры Патрушева с Болтоном. Официально тема встреч не раскрывается", - говорится в сообщении.



Издание отмечает, что ранее российские дипломаты говорили, что хотели бы услышать от Джона Болтона разъяснения в связи с намерением США выйти из Договора по сокращению ракет средней и меньшей дальности.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 20 октября, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.



