Половина украинцев подписали декларацию с семейными врачами

Почти 20 млн украинцев — каждый второй выбрал себе врача, которому он доверяет, а не просто по месту прописки. Об этом на пресс-конференции в Укринформе заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк. “Медицинская реформа стала реальностью для конкретных людей в Украине. Почти 20 млн украинцев — каждый второй выбрал себе врача, которому он доверяет, а не просто по месту прописки", - сказал Ковтонюк.



Он привел пример одного из центров первичной медицинской помощи Ивано-Франковской области Городенковского района, где 60 % людей выбрали своего врача.



“Семейный врач этого центра в октябре будет иметь зарплату 18 500 грн. Уровень зарплаты зависит от практики и руководства”, - отметил чиновник.



Заместитель министра здравоохранения также подчеркнул, что к реформе привлечены и частные медицинские учреждения.



“На сегодняшний день каждое 10-е заведение, имеющее договор с НСЗУ — или частная клиника, или физическое лицо-предприниматель. В крупных городах люди начинают выбирать частных врачей, получать медуслуги в частных больницах и не платить за это средства”, - сказал Ковтонюк.

