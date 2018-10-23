Макрон заявил Трампу о важности ДРСМД для безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил лидеру США Дональду Трампу о важности для европейской безопасности и стабильности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Соединенные Штаты намерены выйти. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.



Телефонная беседа между Трампом и Макроном состоялась 21 октября, сообщила администрация Макрона. "Президент республики подчеркнул важность этого договора, в особенности в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", - говорится в заявлении Елисейского дворца.



Трамп в субботу заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.

