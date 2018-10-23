Порошенко дал поручение Кабмину из-за цен на газ

Президент Петр Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий для населения из-за повышения цен на газ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 22 октября.



"Как президент я поставил правительству очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил Порошенко.



Он добавил, что во время предыдущего повышения цены на газ благодаря субсидиям "ни одна семья не почувствовала повышение тарифов на своем бюджете".

