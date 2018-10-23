В НАТО создадут подводные дроны для противодействия российским субмаринам

США и их союзники по НАТО объединили усилия по созданию беспилотных морских систем для противодействия подводным лодкам РФ.



Об этом сообщает Defense News.



Отмечается, что соответствующее соглашение подписали 13 стран-членов НАТО во время июльского саммита НАТО, однако известно об этом стало только в октябрьском релизе.



"Использование беспилотных систем в перспективе обеспечит качественно новый прорыв в развитии морских технологий... Эти беспилотные системы повысят как нашу ситуативную информированность, так и наш контроль над морями", - говорится в заявлении таких стран, как Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Британия и США.



Отмечается, что этот документ является своеобразным планом реализации совместных мероприятий по разработке технологий, позволяющих обнаруживать подводные мины и субмарины.



В заявлении отмечается, что такие работы будут вестись параллельно во всех странах, которые подписали совместный план. Это также создаст конкуренцию между компаниями, которые занимаются подобными разработками.



"Эта инициатива позволит союзникам использовать свои широкие экономические возможности для снижения затрат и, как следствие, еще больше увеличить свои оборонные расходы (за счет достигнутой экономии, - ред.)", - указано в заявлении.



Старший научный сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитез считает, что это слоглашение указывает на то, что НАТО всерьез воспринимает возрастающую угрозу со стороны российских подводных лодок.



"Члены НАТО обеспокоены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают больше ресурсов, чтобы справиться с этим... Это новое многонациональное сотрудничество о подводных беспилотниках является самым последним примером того, что НАТО воспринимает российскую угрозу в Северной Атлантике гораздо серьезнее, чем в течение последней четверти века", - сказал он.



Договоренность также свидетельствует о том, что в противодействии новым, более совершенным и бесшумным подводным лодкам страны НАТО отводят намного большую роль морским беспилотным системам.



Как сообщалось ранее, НАТО сформирует собственные кибервойска в 2023 году.



