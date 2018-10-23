Цена автогаза в Украине побила исторический максимум

В период с 19 по 22 октября стоимость LPG на украинских заправках снова выросла на 10-50 коп./л и обновила исторические максимумы.



Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.



Так за выходные стоимость сжиженного газа роста практически у всех участников рынка. На 20 коп./л автогаз подорожал АЗС WOG и Shell, до 16,78 и 16,39 грн/л соответственно. На заправках «БРСМ-Нафта» газ подорожал на 20 коп./л до 16,29 грн/л.



В сети АЗС SOCAR и Glusco цена на газ увеличилась на 40 коп./л, до 16,79 грн/л и 16,49 грн/л соответственно. Кроме того, на АЗК AMIC в Киеве LPG повысился на 10 коп./л, до 16,35 грн/л. На заправках Marshal автогаз повысился на 10 коп./л 15,80 грн/л.



Кроме национальных операторов стоимость автогаза повышали почти все региональные игроки: «Укргаздобыча», «Род-Ник», «Олас», «Катрал ЮГ», ZOG, Gas Point, Jazz Oil, Mango.



Таким образом, по состоянию на 22 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине повысилась до 16,13 грн/л, достигнув абсолютного ценового максимума. Напомним, предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.



Отмечается, что причинами подорожания сжиженного газа на заправках является рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.



Напомним, ранее исторический максимум цен на сжиженный газ приходился на конец августа 2017 года – 16,05 грн/л.

