Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная - Коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что несмотря на недавнее повышение, цена на газ в Украине не является европейской рыночной. Об этом он сказал во время брифинга 22 октября, сообщает корреспондент Укринформа. "Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены.



На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло... цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине", - сказал он.



Коболев добавил, что Нафтогаз приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ, обслуживания внешних долгов.



Глава Нафтогаза добавил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.



Как сообщал Укринформ, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.



Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

