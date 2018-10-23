Крым могут переименовать

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии. Об этом Чубаров сказал во время заседания круглого стола в Киеве, передает УНИАН.



Политик напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной Республики Крым.



"Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная республика Крым... И также предложение Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", - сказал Чубаров.



Вместе с тем он сказал, что рабочая группа предлагает название "Крымская автономия". В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии.

