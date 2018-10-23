«Цой – это вам не Ницой»

Вот что делают нормальные люди, если к ним ночью приходит Виктор Цой и даже не поет, а просто молча стоит и укоризненно смотрит? Да-да, тот самый, который уверял, что мы ждем перемен, и при этом как-то красиво вскидывал голову навстречу грядущему. Многие начинают понимать, что надо бросать пить. Или хотя бы потреблять меньше, не мешая и не смешивая разные жидкости вдохновения, когда накатит грусть или все побеждает веселье. Некоторые крестятся. Еще кто-то несколько раз сильно смежает и размеживает веки и мужественно продолжает спать…



Спать, понимая, что после реформы Ульяны Супрун, маниакально борющейся с тлетворным влиянием электросушилок для рук в туалетах ее исторической Родины, скорая и санитары будут только утром. Если вообще будут…



А вот постмайданный креативный класс в Украине сегодня начинает бесноваться. Весь! И украинские патриоты, любящие «нэньку до бэзтямы» (до самозабвения). И культрегеры, которые создают новую шумерскую идентичность в трипольском черепке на меде и беличьем помете, собранных у карпатских смерек возле полуразваленных схронов УПА. И «певцы ротом», художники рукой, «мытци-пейсатели» пером и актеры всеми прочими частями и отверстиями тела, преобразующие действительность в духовные символы вечности. И прочие активисты, трепетно-чутким задним местом чувствующие, что скоро их активность может и не оплачиваться. Пример телеканала «Першый.Юа» стоит перед глазами: там так лизали, так лизали «нэньку» и ее постмайданных диадохов, а те взяли да прекратили платить, и теперь ни работы нет, ни украсть негде.



И, конечно же, страшнее всего политикам постмайданья, невероятно боящимся именно перемен, которые предрекал и накликал Цой. И они, перемены, пришли. Многим, тем, которые постарше, не поздоровилось так, что они и страну, в которой родились, и имущество, так-сяк добытое в труде, и здоровье и даже – некоторые – жизнь потеряли. А многие наоборот – на развале перемен так мощно затарились на страданиях других, что сегодня может кто-то появиться и опять накликать перемены. Коренные или даже метаморфозы – не важно. Порушить громкой фразой основы или даже вилами бунта пощекотать фасад благополучия – это кажется недопустимым и крайне вредным. Как «пыхнувшие» наркоманы на лавочке из анекдота, ту же фигню ощущают и политики «евромайдана», смачно присосавшиеся к останкам «нэньки», успешно их обгладывающие и надеющиеся, что на их политико-труположеский век добытой «здобычи» (добычи, извините за тавтологию) хватит.



Например, для укро-политика и патриота из «Свободы» Игоря Швайки Цой вообще стал шилом в жо…е. И он назвал творчество певца и кумира молодежи конца 80-х «московским мусором», который нужно «выбросить весь… из своих голов». Выйдя при этом, разумеется, из «добровольного плена московской художественной самодеятельности». И я, кажется, знаю, почему колбасит этого идио… извините, укро-патриота. И фамилия обязывает («швайка» – это по-украински шило), и политический бэкграунд.



Лидер украинской группы «Танок на майдане Конго» («ТНМК») Александр Сидоренко (Фоззи) для приличия, видимо, все же признал, что научные изыскания Вятровича в прикладном «цоеведении» «больше напоминают евгенику – науку, которая выводила идеальных людей, так недолго и до фашизма»

Людей, повторяю, можно понять: страх, тяжелый, пусть и неосознанный, гнетет их, лишает покоя и уверенности в завтрашнем дне. Они понимают, что кто-то придет и может разогнать. То ли Цой посмертно перемены накликать, то ли сын Че Гевары ненароком на новую майданную «герилью» народ натолкнуть, то ли в российском кино могут украинцы увидеть что-то «не то»

Сразу после майдана Швайка этот по квоте «Свободы» стал министром аграрной политики. И неслабо там поработал. Ведь сельское хозяйство в черноземной Украине – это, как ни крути, а вполне себе прибыльная синекура, мошну можно набить. И Швайка поднимался до тех пор, пока вместе со всей своей неонацистской шоблой из «Свободы» и ее фюрером и «хероем майдана» Олегом Тягныбоком перестал быть нужен внешним кураторам Украины. Стал мешать придавать ей благообразный лжедемократический образ и даже видимость его. Вот «Свободу» вместе с Швайкой поперли. И теперь они там, не один Швайка, если слышат про перемены, впадают в раж. Аж до непроизвольной дефекации от ненависти к москалям и страха, что турнут еще дальше и не позволят вернуться к «корыту» вообще.Схожие чувства корежат не одного Швайку. И давно! Например, директор небезызвестного Украинского института нацпамяти (УИНП) Вова «Альцгеймер» Вятрович уже давно разглядел в Цое и Владимире Высоцком «щупальца русского мира». «Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок и московская Церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «восьмоемарта», Булгаков, Пугачева и даже Высоцкий и Цой в руках Кремля – эффективные инструменты, напоминающие о едином культурном пространстве, инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», – широкой разоблачительной сетью прошелся Вова не так давно по тайным культурно-империалистическим замыслам Москвы. То-то Михаил Булгаков, разоблачавший бесов-современников и предсказывающий швондеров и шариковых евромайдана, удивился бы своему провидческому дару…И потом понеслось. Наряду с Вятровичем или спикером парламента Андреем Парубием Ирина Фарион, Лариса Ницой, Татьяна Черновол, Ирина Геращенко – только одна эта женская галерея из украинского дома скорби показывает, что пережил бы в Украине Цой и ему подобные за то, что до сих пор популярны в Украине. Они, повторяю, популярны, а аналогичный культурпродукт многие не только не слушают, не смотрят и не читают, но даже и не нюхают. И вы догадываетесь, наверное, почему.Но досталось Цою даже от, казалось бы, музыкальных побратимов – украинских как бы рокеров (не надо смеяться и плеваться, так себя называют в Украине некоторые беззастенчивые мучители музинструментов перед публикой). Лидер украинской группы «Танок на майдане Конго» («ТНМК») Александр Сидоренко (Фоззи) для приличия, видимо, все же признал, что научные изыскания Вятровича в прикладном «цоеведении» «больше напоминают евгенику – науку, которая выводила идеальных людей, так недолго и до фашизма». Но потом и его жестко переклинило: «Что плохого в Высоцком? Это главная фигура поколения моего отца. Цой – главная фигура моего поколения. Хотя Высоцкий и Цой могли бы сейчас быть доверенными лицами Путина. В России что-то с воздухом, там все со временем становятся «государственниками». Даже те, кто раньше был революционером. …Нам повезло, что такие моральные авторитеты не дожили до решения украинского вопроса».Конечно, повезло: кто Цой и его «Кино», а кто Фоззи и его «ТНМК»! Как говорится, почувствуйте разницу. Но тут ведь как: всевозможные гельминты тоже думают, что они – что-то. И потому считают, что на равных борются с врачом. Гельминтолог-то с глистами не борется, он их лечит, если где-то на них натыкается. Выполняет клятву Гиппократа, если хотите. Вот в более широком смысле и нужны, ой, как нужны сегодня Украине духовные гельминтологи…Впрочем, авторитетоборческое движение идиотов в Украине приобретает самые удивительные формы и захватывает самые неожиданные фигуры, находящие свое почетное место в базе «Миротворца». Несколько месяцев назад туда внесли президента Сирии Башара Асада. За то, что его дети посмели посетить Крым. Но главным образом, конечно, за то, что посмел противиться США и вступил в совершенно «антиукраинскую связь» с Владимиром Путиным, президентом России.Ну, а вершиной боязни любых неожиданных и, может быть, силовых перемен стало внесение в «Миротворец» юриста и бизнесмена Эрнесто Гевары Марча, сына знаменитого кубинского революционера Эрнесто Че Гевары. Гевара-младший прибыл на полуостров и в Симферополе в библиотеке имени Ивана Франко открыл выставку архивных документов, посвященную отцу. Геваре Марчу немедленно пришили «нарушение госграницы» Украины, участие в пропагандистских акциях России и попытки таким образом «легализовать аннексию Крыма РФ». Вот кубинец посмеялся. А потом, как назло, взял да и заявил, что… поддерживает незаконную аннексию Крыма РоссиейНо безумие, оказывается, становится заразным и соблазнительным. В том смысле, что некоторые «симпатики» постмайданной Украины даже надеялись получить право первой ночи в озвучивании и обнародовании своих «шедевров» в честь «революции гидности» и подзаработать на ненависти к России. Но не тут-то было. И «майдауны духа» не такие, чтобы кому-то отдавать то, что могут украсть они сами. Власти Украины сначала запретили всем неугодным въезд в страну. Например, еще в ноябре 2017 года вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которых Киев считает «угрозой национальной безопасности». По этому документу, музыканты из «черного списка» вообще не могут выступать в стране, а те, кто туда не входит, должны подавать соответствующий запрос в СБУ.Но потом власти же составили так называемый «белый список» – друзей, которые желательны в Украине украинцам же. Но ни денег, ни даже каких-то преференций не дали. И вот уже либеральный поэт-русофоб Андрей Орлов (Орлуша) из России, но живущий в Париже, недавно жаловался: «Никакой поддержки мы не получили. При переходе границы, до того как мне исполнилось 60 лет, нужно было либо приглашение, либо объяснить, что и как». А потом и вообще поглумился над «белым списком»: «Я сказал: вы сделали чудесную работу, теперь Мединскому (министру культуры России. – Авт.) не надо делать черных списков. Это сродни тому, как если бы Сталин напечатал список штирлицев и подпольщиков в Берлине с явками и телефонами». И даже ревниво наехал на Валентина Гафта, который тоже был отмечен «по-белому»: мол, нечего его отмечать и привечать, он – «ватный-ватный». И тут комментировать что-либо без врача-психиатра не рекомендуется, можно с чувствами не совладать…Однако, с другой стороны, а чего можно ожидать от правящей «элиты», которая не просто отличается такими вот, скажем мягко, «экзерсисами», не только задает тренды и законодательно их оформляет, но и сама не против поучаствовать? Много таких случаев, но мне почему-то трепетно памятен спор между первым вице-спикером Рады, уже упомянутой Иркой Геращенко и главным радикалом Украины Олегом Ляшко. Эти достойные люди как-то заспорили на сессионном заседании Рады при всем собранном там честном народе, кто и кого сильнее любит – мужа, корову или президента. «Ляшко кричал, что он любит корову, а я – президента. Я заметила, что я люблю своего мужа, а Ляшко (я на «вы» к нему, кстати) – корову, и это немного странный выбор объекта любви, на мой взгляд», – ерничала потом Ирина перед журналистами.Конечно, объект любви странный. Но разве только он? Сам факт и содержание дискуссии, согласитесь, впечатляют. Куда там Цою, Высоцкому или Булгакову. А Ляшко так разошелся, что начал обливать всех водой, обозвал Геращенко «вицеголовихой» (вице-председательницей, если что), обозвал вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе «правительственным дауном», «олигархической подсадной уткой» и «ставленницей олигарха-космополита Пинчука». «Я считаю, что парламент это не то место, где должны звучать подобные эмоциональные высказывания. Я хочу призвать лидера этой фракции (Ляшко. – Авт.), который очень любит украинских женщин, украинских коров, признать свои ошибки и извиниться», – пыталась с высокой трибуны отыграться председательствующая Геращенко. Но Ляшко именно ее обвинил в том, что это она совершенно гендерно ставит в одну линию коров и украинок, а он-де разницу знает…И, конечно же, этих людей, повторяю, можно понять: страх, тяжелый, пусть и неосознанный, гнетет их, лишает покоя и уверенности в завтрашнем дне. Они понимают, что кто-то придет и может разогнать. То ли Цой посмертно перемены накликать, то ли сын Че Гевары ненароком на новую майданную «герилью» народ натолкнуть, то ли в российском кино могут украинцы увидеть что-то «не то». Знаменитый в прошлом глашатай-майдаун Дмитрий Гордон, заделавшийся сейчас телеведущим, успокаивает их насчет «быдло-массы»: «Забудьте о людях – наши люди навыбирали за 26 лет независимости такое… Они забитые, неведающие в массе своей. Не знающие, не понимающие и легко подвергающиеся коррупции. Люди подвергаются коррупции на выборах на «раз»… Электорат хреновый у нас, электорат покупаемый, электорат сдабриваемый деньгами… Наши люди раз за разом выбирают говно, и оно нами руководит»……А потом и делает оптимистичный вывод: «И выхода из этого замкнутого круга я пока не вижу». Дескать, не переживайте, уважаемые, быдло вам ничего не сделает, а пипл схавает. Но фигуранты все равно боятся: а вдруг не схавает и что-то сделает…