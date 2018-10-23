Григорий Суркис заказал информационную кампанию против Павелко

Украинский олигарх и вице-президент УЕФА Григорий Суркис больше года вел информационную войну против президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Об этом рассказал руководитель нанятой Суркисом для дискриминации Павелко компании “Underdog” The UnLawyers Алексей Куприенко, пишет Голос.

Целью олигарха было сохранить свой пост в УЕФА. Напомним, новые выборы Исполкома УЕФА состоятся в феврале 2019 года, но Суркис не сможет принять в них участия, так как больше не является действующим функционером ФФУ. Чтобы вернуться в Федерацию, Григорию Суркису нужно было согласие Андрея Павелко, но президент ФФУ не пошел на поводу у олигарха, и тогда тот решил добиться своего шантажом и угрозами. Для этого и была нанята компания “Underdog” The UnLawyers.

На своих семинарах Куприенко открыто рассказывает о том, как проводил эту кампанию. Среди фейков и провокаций, распространявшихся об Андрее Павелко, он называет истории «Спасите мою маму», где при помощи взлома страницы Дарьи Лавровской, чья мать якобы работала на субподряде в ФФУ, хакеры разместили просьбы защитить мать девушки от коррупции и угроз со стороны ФФУ.

«Вы же знаете, что создать любую переписку в телефоне сегодня не составляет никакого труда. Так начали появляться переписки о том, как представители ФФУ якобы угрожают девочке со словами «немедленно забери свои слова обратно, а то будет хуже».

И даже когда реальная Даша Лавровской записала видео, в котором заявила о взломе и том, что ни она, ни ее мама не имеют отношения к опубликованным постам, в Facebook появилась информация, что девушка не настоящая», — цитирует издание Куприенко.

Также кампания распространяла неверные и преувеличенные данные по другим новостным поводам и даже придумала историю о коррупции в ФФУ, к «расследованию» которой привлекла швейцарского журналиста Арно Беда. Лживость обвинений вскоре вскрылась.

Вся эта дорогостоящая кампания не принесла Суркису пользы — 17 октября 2018 года истек крайний срок, когда он мог вернуться в состав ФФУ и получить право участвовать в выборах Исполкома УЕФА. А появление информации о его роли в распространении фейков нанесло репутации Суркиса серьезный ущерб.





