Бэнкси показал "режиссерскую версию" самоуничтожения своей картины

Британский уличный художник Бэнкси, картина которого "Девочка с шариком" 5 октября была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,4 миллиона долларов и сразу после этого самоуничтожилась примерно до половины, показал на видео, что на так называемых репетициях картина разрезалась на полоски полностью.



В видео с названием "Разрежь любовь. Режиссерская версия", опубликованном на сайте художника, показана вся хронология событий - от конструирования рамы до самоуничтожения картины.



Вначале художник показывает, как закрепляет шредер внутри рамы и ставит на нее неприметную заплатку, скрывающую механизм. Затем идет видеозапись с аукциона, на котором картина оказывается разрезанной до половины, а далее на видео появляются слова "На репетициях это срабатывало каждый раз", и Бэнкси демонстрирует, как полотно полностью превращается в лапшу.



Граффити с изображением девочки, тянущейся за улетающим воздушным шариком в форме сердца, было создано в 2002 году на набережной в Саут-Банке на южном берегу Темзы в память о погибших в Сирии детях и в поддержку маленьких беженцев. В 2006 году Бэнкси выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте.



По требованию художника картина продавалась вместе с громоздкой позолоченной рамой, и специалисты трактовали это как насмешку Бэнкси над пафосом мира искусства. После того как на аукционе Sotheby's оказалось, что в раму был встроен шредер и уцелела только часть картины, эксперты предположили, что этот трюк был заранее спланирован и является маркетинговым ходом. К тому же перед продажей каждый лот проходит тщательный осмотр, включающий проверку не только самого полотна, но и рамы.



Однако в Sotheby's утверждали что не были вовлечены в происходящее. Позднее Бэнкси опубликовал в своем Instagram видео с сообщением о том, что вставил шредер в раму несколько лет назад.



Покупательница картины не отказалась от покупки наполовину искромсанной "Девочки с шариком", которая после произошедшего получила новое название "Любовь в мусорном ведре". Коллекционер искусства пришла к выводу, что в итоге ей достанется живой перформанс, вошедший в историю.





