Какой продукт однозначно спасет от ожирения и диабета

Нерастворимое пищевое волокно, выделенное из побегов бамбука, предотвращает развитие ожирения и повышает чувствительность к инсулину, передает Xinhua со ссылкой на открытие ученых из Китайской академии наук.



В рамках исследования ученые разбили лабораторные грызунов на две группы. Обе группы питались жирной пищей, но при этом первая группа также получала побеги бамбука. В итоге эта добавка к рациону позволяла подавлять процесс набора веса, улучшала гликемический контроль и повышала инсулиновую чувствительность. Известно: многие метаболические расстройства вызваны неправильным питанием, обилием мясных и жирных продуктов в рационе.



Кстати, пищевое волокно полезно и с точки зрения снижения риска колоректального рака. Известно: ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов. Гистоны - класс ядерных белков, участвующих в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетической регуляции таких ядерных процессов, как транскрипция, репликация и репарация.



В свою очередь, короткоцепочечные жирные кислоты повышают уровень гистонов и снижают уровень белка HDAC2 (его уровень связан с вероятностью возникновения рака). Короткоцепочечные жирные кислоты производятся в ходе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Чем больше волокон в рационе, тем выше уровень кислот. А это означает уменьшенную вероятность развития рака.

