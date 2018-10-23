Мэрия Киева пообещала не повышать тарифы на тепло до декабря

В Киеве тариф на теплоэнергию в октябре-ноябре меняться не будет. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на сегодняшнем брифинге.



"Есть соответствующая процедура установления тарифов, которая требует определенных временных промежутков. Можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой", - сказал Пантелеев.



По его словам после решения правительства повысить тарифы на газ для населения будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время.



"Какие будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем", - сказал заместитель главы КГГА. Пантелеев напомнил, что цена на газ увеличилась ориентировочно на 23%.



"Безусловно, учитывая то, что практически 80% цены на тепловую энергию - это стоимость газа, то будет увеличена стоимость тепловой энергии. Но дать точный прогноз мы сейчас не можем, потому что это вопрос расчетов и прохождения соответствующей процедуры", - отметил Пантелеев и дал понять, новые тарифы ориентировочно могут ввести с 1 декабря или уже с 1 января 2019 года.



Также чиновник отметил, что киевская власть подаст свои расчеты тарифа на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг после того, как будет официально опубликовано решение о новой цене на газ.



Напомним, на экстренном заседании 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения.

