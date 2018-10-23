Военные корабли США проплыли рядом с Китаем в разгар торговой войны

Министерство обороны Тайваня 22 октября сообщило о двух кораблях ВМС США, которые прошли по Тайваньскому проливу. Об этом пишет агентство Reuters.



Корабли США прошли по проливу между материком и островом Тайвань, чтобы убедиться в том, что этот морской путь остается свободным и безопасным.



«Проход кораблей Тайваньским проливом демонстрирует настрой США на свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Самолеты и корабли США продолжат действовать везде, где это позволяет международное право», — заявил Нейт Кристенсен, спикер Тихоокеанского флота США.



До этого американские военные корабли видели в проливе в июле 2018 года. Как пишет Reuters, такой маневр может разозлить Китай, учитывая все более напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином.



Китайская Республика на Тайване — фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после окончания гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись. Последний, третий кризис в Тайваньском проливе произошел в 1995-1996 годы — тогда американское правительство направило к Тайваню две авианосных группы.



Отношения США и Китая обострились в этом году после введения администрацией президента США Дональда Трампа протекционистских мер. В ходе торговой войны обе страны ввели в отношении друг друга ряд ограничений.

