Эрдоган: убийство Хашкаджи было тщательно спланировано

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что факт убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи установлен, и это преступление является тщательно спланированным. С соответствующим заявлением он выступил в парламенте, его речь транслировал телеканал NTV.



"Я хочу рассказать об убийстве Хашкаджи, факт которого установлен. Есть свидетельства того, что убийство было тщательно спланировано. 1 октября [за день до смерти Хашкаджи] в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес [пригород Стамбула] и провинцию Ялова [южнее от Стамбула]", - сказал президент.



Эрдоган отметил, что в числе прибывших саудовских поданных были "силовики, разведчики и судмедэксперты". Кроме того, президент подчеркнул, что после убийства "человек с накладной бородой, в очках и одежде, напоминающей образ журналиста, пытался выдать себя за Хашкаджи и тем же вечером вылетел в Эр-Рияд".



Турецкий лидер также заявил, что в день убийства Хашкаджи прибывшие из Эр-Рияда специалисты отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



"2 октября группа из 15 человек прибыла в Стамбул разными рейсами. Часть из этих лиц проследовала в генконсульство и отключила камеры, забрав жесткие диски и стерев записи", - сообщил президент. По его словам, планы нейтрализации Хашкаджи могли начать разрабатываться еще 28 сентября.



"28 сентября журналист пришел в генконсульство в 11:50 для оформления бумаг для женитьбы. Мы понимаем теперь, что о приходе Хашкаджи было доложено группе, которая занималась его убийством. Есть сведения, что некоторые сотрудники генконсульства ездили на родину для планирования [убийства]", - сказал Эрдоган. Он указал, что после событий в генконсульстве Эр-Рияд поначалу "стал опровергать его смерть, а генконсул 6 октября пригласил к себе корреспондентов агентства Reuters, открывал кабинеты и пытался защитить себя".



Эрдоган указал, что саудовский генконсул пытался запретить обыски в диппредствительстве. "Я сообщил саудовскому королю, что этот дипломат не соответствует своей должности и нежелателен для Турции, и на следующий день он был снят и вернулся на родину", - сказал турецкий лидер. Он добавил, что "Венская конвенция не позволяет использовать дипломатический иммунитет в качестве прикрытия перед следствием по делу о таком диком убийстве".



Эрдоган предложил Эр-Рияду судить арестованных в Саудовской Аравии лиц, причастных к убийству журналиста. "Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных [Эр-Риядом] человек в Стамбуле", - сказал он.



"Убийство произошло в здании генконсульства Саудовской Аравии, однако не стоит забыть, что оно расположено на турецкой земле, - подчеркнул президент. - С этого момента мы ожидаем, что руководство Саудовской Аравии возьмет на себя всю ответственность за произошедшее".



"Мы также ждем ответа на вопросы, кто отдавал этим людям приказы и почему до сих по не обнаружено тело Хашкаджи, - сказал Эрдоган. - Если это правда, что тело отдали местным сообщникам, то кто они такие?".



Ранее 23 октября глава турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек сообщил, что фрагменты тела журналиста обнаружены на территории саудовского диппредставительства, однако полиция до сих пор официально не подтверждает обнаружения останков. Некоторые турецкие СМИ, в свою очередь, сообщали, что якобы тело было отдано местному сообщнику, который должен был избавиться от него.

