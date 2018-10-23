В полиции рассказали, какие авто больше всего интересуют угонщиков

За последние 6 лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.



По его словам, на сегодняшний день наибольшее количество угнанных автомобилей по стране – автомобили «Тойота».



Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум-класса в Киеве – 221.



«По итогам работы в 2018 году, из-за отсутствия комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств руководитель управления уголовного розыска ГУНП в Киеве уволен с занимаемой должности. Всего 27 работников этого же подразделения получили дисциплинарные взыскания», - сообщил Аброськин.



По его словам, остаются на свободе почти большинство задержанных за завладение транспортными средствами из-за лояльного законодательства и по решениям судей, которые считают, что похитителям место на свободе.



«А реалии свидетельствуют о том, что профессиональные воры авто пользуются и повторно совершают преступления. И сегодня это одна из главных проблем», - резюмировал он.

