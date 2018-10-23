В КГГА объяснили долги киевлян за отсутствовавшую горячую воду

Жителям столицы без газовых счетчиков доначислили расходы за газ, поскольку при отсутствии горячей воды считается, что люди нагревают воду плитой.

Киевлянам рекомендуют устанавливать газовые счетчики, чтобы избежать дополнительных начислений за газ за время отсутствия горячей воды, сообщает Укринформ во вторник, 23 октября.



"Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.



По его словам, на сегодня в Киеве 780 тысяч абонентов газа, из них 187 тысяч - с квартирными счетчиками, 260 тысяч - это дома, которые имеют домовый учет. "В таких домах никаких доначислений не происходит, потому что есть квартирный учет, или есть домовой, там начисляется за фактическое потребление", - добавил он.



В то же время, по его словам, есть 316 тысяч лицевых счетов, которые не имеют учета. В эти дома счетчики обещают установить до 2021 года.

