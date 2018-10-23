Harley-Davidson отзывает с рынка 238 тыс. мотоциклов

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов, чтобы устранить проблемы с гидравлическим приводом сцепления.



Отзыв затрагивает мотоциклы Touring, Trike и CVO Touring 2017 и 2018 годов, а также некоторые модели Softail 2017 года, говорится в сообщении компании, опубликованном вскоре после обнародования ее отчетности за III квартал.



Затраты в связи с отзывом продукции с рынка составят $35 млн, которые будут проведены в отчетности за IV квартал.



Чистая прибыль Harley-Davidson в июле-сентябре подскочила до $113,86 млн, или $0,68 на акцию, с $68,21 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период 2017 года.



Скорректированная прибыль составила 78 центов в расчете на акцию. Консенсус-прогноз для этого показателя равнялся 53 центам на акцию.



Рост спроса на более дорогостоящие модели мотоциклов по всему миру компенсировал снижение продаж в количественном выражении в США.



В 2018 году Harley-Davidson рассчитывает продать от 231 тыс. до 236 тыс. мотоциклов, рентабельность по операционной прибыли составит от 9% до 10%.

