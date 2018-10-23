Мобильные приложения продолжают слежку даже после удаления

Удаление мобильного приложения не гарантирует, что оно прекратит собирать информацию о гаджете. Такая информация появилась на Bloomberg.



Эксперты утверждают, что мобильные приложения продолжают следить за смартфоном даже после удаления. Доступ к информации имеют компании, обслуживающие разработчиков программ. Например, они видят кто недавно удалил приложение и могут присылать рекламу или предложения возобновить приложение.



Сообщается, что к таким компаниям относятся AppsFlyer, MoEngage, Localytics и CleverTap. Компании Apple и Google не приняли никаких мер в борьбе с данной проблемой.



Сообщается, что они нашли возможность обойти iOS и Android. Специалисты утверждают, что подобные "лазейки" могут привести к пересмотру политики конфиденциальности в Интернете.

