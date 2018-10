NYT: США начали первую операцию в киберпространстве по предупреждению вмешательства РФ в выборы

Кибернетическое командование США начало первую операцию в киберпространстве, целью которой является противодействие распространению дезинформации с целью вмешательства РФ в выборы, пишет во вторник The New York Times со ссылкой на источники.



"Кампания, которая включает в себя ряд миссий, проведенных в последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, включая ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс - ИФ)", - отмечает издание.



Газета пишет, что мишенью операции США стали, предположительно, сотрудники российских разведслужб.



По данным источников издания, американские специалисты в области защиты безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько вызвавших подозрения российских лиц и отследили их деятельность. Источники не уточняют, о каком числе россиян идет речь.



Согласно информации газеты, россиянам были разосланы некие сообщения. При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или при помощи каких-то других каналов связи.



"Высокопоставленные официальные лица, работающее в сфере обороны заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам", - пишет The New York Times.



"Операции Кибернетического командования США выглядят довольно взвешенно, особенно в сравнении с попытками России использовать все более усовершенствованные и утонченные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - отмечает газета.



Кроме того, сотрудники американской разведки пришли к выводам, что Россия вряд ли попытается взломать системы для голосования или напрямую манипулировать результатами выборов в этом году.



"Однако попытки со стороны России повлиять на общественное мнение распространением ложной информации продолжаются, и официальные лица говорят, что эти попытки становятся все более изощренными, нацеленными на определенные категории американских граждан", - отмечает газета.



По данным источников издания, практически все усилия России по дезинформации направлены на раскол мнений в политических партиях и подготовку почвы к выборам президента 2020 года.



"Некоторые лица из тех, кто стал мишенью для американских киберспециалистов, уже были вовлечены в предыдущие попытки со стороны российского государства распространить дезинформацию в странах Европы и США, включая президентские выборы 2016 года", - подчеркивает The New York Times.



Также об этой американской кампании известно, что она нацелена как на сотрудников разведки России, так и на "хакерские группы, спонсируемые олигархией".



Кибернетическое командование США начало свою работу в 2009 году преимущественно с целью защиты сетей военного назначения, однако были также разработаны наступательные возможности. Сотрудники командования находятся в одной штаб-квартире с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается сбором электронных данных и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений.



По данным издания, сотрудники АНБ и Кибернетического командования совместно занимались отслеживанием попыток вмешательства из-за рубежа.



Кроме того, по информации газеты, американские специалисты в области кибербезопасности также направлены в страны Европы, чтобы укрепить оборону союзников и партнеров и "противодействовать попыткам России проникнуть в правительственные сети этих стран". В частности, сотрудники этих отрядов размещены на Украине, в Македонии и Черногории.