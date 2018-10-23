Санкции России коснутся сотен украинцев и многих товаров - Медведев

Россия может запретить поставки на свою территорию ряда украинских товаров. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил во вторник, 23 октября. Он сообщил, что намерен подписать решение о санкциях в отношении Украины в ближайшее время.



По словам Медведева, списки физических лиц Украины, подпадающих под санкции РФ, включают сотни людей, которые наносили ущерб РФ. Среди них будут и известные персоны.



Он добавил, что постановление правительства РФ о санкциях не коснутся большинства украинцев.



Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин поручил правительству России ввести санкции против физических и юридических лиц Украины.



Отменен санкции будут по представлению правительства РФ в случае отмены Украиной санкций, введенных в отношении граждан и юридических лиц России.

