Как провести митинг экономно? Советы от Дмитрия Святаша

По сообщениям СМИ, Дмитрий Святаш в очередной раз обратился за помощью к своим друзьям из Лиги сексуальных меньшинств “Крепкая попка”. В этот раз, по его просьбе пикетировали офис его практически кровного врага DCH. Следующий возможный объект для массовой акции протеста Лиги – Национальное агентство АРМА., сообщает INSIDER LIFE NEWS.



Помимо “официальных” требований, которые по просьбе Дмитрия Святаша транслировали представители Лиги, они просили все же прекратить дискриминацию народного избранника заявив, что относятся к нему со всем почтением и уважением и не допустят, чтобы кто-то принижал члена их сообщества..



Как сообщают СМИ, ранее представители Лиги “Крепкая попка” пикетировали Голосеевский районный суд г. Киева. По их мнению, суды Украины предосудительно относятся к их члену Дмитрию Святашу из-за его нетрадиционных сексуальных предпочтений. Чтобы в полной мере показать существующую проблематику гомофобии и прекратить дискриминацию своего члена Святаша, представители Лиги заявили о своей готовности прибегнуть к акту массового совокупления под стенами суда.



Однако, как сообщают СМИ, в этот раз “Крепким попкам” не удалось осуществить свои угрозы из-за погодных условий и крайне малого финансирования. Так, они пожаловались, что им просто не хватило размера благодарности Дмитрия Святаша на приобретение теплой одежды и резиновых изделий № 2. Поэтому буквально через час они вынуждены были свернуть свои плакаты, погрузиться в огромные автобусы и отбыть в неизвестном направлении.



На данный момент, наши журналисты выехали к стенам АРМА, возможно, именно туда отправились на свое новое часовое рандеву представители Лиги.

