МИД России согласовал дальнейшие шаги по урегулированию ситуации с Советом Европы

В МИД РФ согласованы шаги Москвы по урегулированию кризисной ситуации с СЕ на основе соблюдения странами Совета Европы требований устава, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.



"23 октября под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы (СЕ)", — отмечается в документе.



"Участники заседания рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы в контексте системного кризиса уставных органов Организации, вызванного противоправными дискриминационными мерами Парламентской ассамблеи в отношении российской делегации", — говорится в сообщении.



В нем отмечается, что согласованы дальнейшие шаги РФ, направленные на урегулирование кризисной ситуации "на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава".



Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.



В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на прошлой неделе, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.

