На Украине ускорилось падение промпроизводства

На Украине объемы промышленного производства в сентябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.



По данным ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - 2,2%.



Напомним, по итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство выросло.



Также сообщалось, что рост промышленного производства в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 2,9% с 2,2% в аналогичном измерении месяцем ранее.

