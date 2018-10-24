Минкультуры России не будет вводить санкции против Украины

Министерство культуры РФ не планирует вводить ответные санкции против деятелей культуры Украины, но обещает самую жесткую реакцию, если Украина попытается выйти на российский рынок с продуктами пропагандистского антироссийского характера, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.



"Если Украина будет производить какие-то продукты, носящие идеологический пропагандистский характер и выходить с этими продуктами на российский рынок с коммерческими целями, например, с фильмами, мы будем предельно жестко руководствоваться нормами действующего законодательства", — сказал министр.



Он напомнил, что у его ведомства "есть определенная репутация в этом плане". "Я думаю, что они все сами поймут", — добавил Мединский.



Российский министр констатировал, что "министерство культуры Украины последние четыре года занимается бесконечным запретом всего, что только можно запретить в отношении российских фильмов, мультфильмов, артистов".



"После того, как они запретили "Трое из Простоквашино" и кота Матроскина, как персонажа, представляющего, судя по всему, существенную угрозу национальной безопасности Украины, с этого момента у меня вопросов к министерству культуры Украины нет", — признался Мединский.



Он заявил, что в РФ инициировать подобного рода запреты по линии министерства не будут, и добавил, что ведомство "пока инициировать ничего (введение запретов) не собиралось".



По мнению Мединского, "соревноваться с украинским минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем".



"Кот Матроскин останется на их совести", — полагает он.

