Пенс пообещал, что США "докопаются до истины" по делу Хашкаджи

Пенс пообещал, что США "докопаются до истины" по делу Хашкаджи

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не останется без ответа со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс на конференции в Вашингтоне, организованной газетой The Washington Post.

"Я хочу заверить всех здесь и заверить американский народ в том, что мы докопаемся до истины, выясним все относительно этого жестокого убийства журналиста, невинного человека, диссидента. Это не останется без ответа со стороны США, а также, как я ожидаю, без международного ответа", - сказал он.

"Однако, мы хотим узнать, что в действительности произошло. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что мы задействуем все ресурсы нашей разведки и будем сотрудничать с представителями разведки Турции, и мы будем взаимодействовать с Саудовской Аравией, с другими странами мира, будем выяснять факты и затем будут приняты решения", - сказал Пенс.

"Будут ли введены санкции или будут ли приняты какие-то другие меры - это решение будет принято президентом США", - подчеркнул он.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование.