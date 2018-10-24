Пенс пообещал, что США "докопаются до истины" по делу Хашкаджи

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не останется без ответа со стороны Соединенных Штатов.



Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс на конференции в Вашингтоне, организованной газетой The Washington Post.



"Я хочу заверить всех здесь и заверить американский народ в том, что мы докопаемся до истины, выясним все относительно этого жестокого убийства журналиста, невинного человека, диссидента. Это не останется без ответа со стороны США, а также, как я ожидаю, без международного ответа", - сказал он.



"Однако, мы хотим узнать, что в действительности произошло. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что мы задействуем все ресурсы нашей разведки и будем сотрудничать с представителями разведки Турции, и мы будем взаимодействовать с Саудовской Аравией, с другими странами мира, будем выяснять факты и затем будут приняты решения", - сказал Пенс.



"Будут ли введены санкции или будут ли приняты какие-то другие меры - это решение будет принято президентом США", - подчеркнул он.



Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование.



