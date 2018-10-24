Вышел новый трейлер сериала с Джулией Робертс

В Сети был опубликован второй официальный трейлер предстоящего сериала с Джулией Робертс Возвращение домой. Выход сериала на экраны ожидается 2 ноября.



По сюжету фильма, героиня встречает молодого ветерана войны, которому тяжело приспособиться к мирной жизни. В итоге, вместе с новым знакомым в жизни женщины также появятся спецслужбы.



В проекте, помимо Робертс, также снялись Бобби Каннавале (Винил), Сисси Спейсек (Касл-рок), Стивен Джеймс (Сила воли), и другие. А режиссером телевизионного шоу выступил Сэм Эсмейл (Мистер Робот).



Этот сериал является для Робертс дебютом в данном жанре. Первый сезон проекта включит в себя десять эпизодов.







