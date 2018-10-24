Актер из "Игры престолов" впервые стал отцом

Голливудский актер Альфи Аллен, известный по роли Теона Грейджоя в "Игре престолов", впервые стал отцом. Радостную новость он сообщил на своей Instagram-странице.



"С любовью и всепоглощающей радостью представляем вам нового члена нашей семьи. Она само совершенство", - отметил Аллен.



Матерью ребенка является диджей Элли Тейлз. Актер не афишировал подробности своей личной жизни, а потому для поклонников сериала отцовство Аллена стало сюрпризом.



Известно, что в "Игре престолов" Альфи Аллен сыграл довольно одиозного персонажа - оскопленного принца Теона Грейджоя. Персонаж героя присутствует во всех восьми сезонах саги.







