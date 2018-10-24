Органические продукты реально снижают риск рака

Наблюдения за 68946 добровольцами и их рационом подтверждает исключительную пользу органических продуктов, отмечает CNN. По словам французских ученых, такие продукты снижают риск развития неходжкинской лимфомы и рака молочной железы.



В зависимости от объема потребления органических продуктов ученые разделили людей на разные группы. Учитывалось наличие в рационе 16 органических продуктов, включая фрукты, овощи, рыбы, мяса, готовых блюд, растительных жиров, приправ и пищевых добавок. Наблюдение за добровольцами в среднем продолжалось 4,5 года.



За это время ученые зарегистрировали 1340 случаев рака. Чаще всего это был рак груди (459 случаев). Далее по частоте диагностирования шли рак простаты (180 случаев), кожи (135 случаев), колоректальный рак (99 случаев) и неходжкинская лимфома (47 случаев). Так, люди, потреблявшие больше всего органических продуктов, на 25% реже сталкивались с раком. В частности, риск развития неходжкинской лимфомы и рака молочной железы был снижен на 73% и 21% соответственно.

