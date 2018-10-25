У старческого слабоумия может быть вирусная природа

Вирус простого герпеса 1 типа (HSV1) является основным фактором развития болезни Альцгеймера, заявляет профессор Рут Ицхаки из Университета Манчестера. Она занимается вопросом связи деменции и вируса уже 25 лет, передает New Atlas.



Недавно были представлены данные, собранные на Тайване. Оказалось, у людей, зараженных HSV1, выше риск развития старческого слабоумия. Также было установлено, что противовирусная терапия позволяет значительно снизить соответствующий риск у зараженных.



Итак, были собраны данные более 8000 человек старше 50 лет и с вирусом герпеса в теле. В качестве контрольной группы выступали примерно 25000 человек без признаков заражения. За 10 лет наблюдений стало ясно: у людей в первой группе риск развития деменции повышен в 2,5 раза. Но использование противовирусных средств снижало этот риск в 10 раз.

