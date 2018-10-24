Украина в ближайшее воскресенье перейдет на "зимнее время"

Украина в ночь на воскресенье, 28 октября, перейдет на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.



Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.



При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.



В настоящее время стрелки часов переводятся в более 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по результатам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.



Из стран бывшего СССР от этой традиции не отказались в Украине, Молдове и странах Балтии.



В 2011 году Россия отменила практику перехода на "зимнее время", после чего в Украине был принято аналогичное решение (постановление Верховной Рады), но позже решение было отменено.



В РФ, отменяя сезонное время в 2011 году, установили летнее время. Позднее, в 2014 г., Россия перешла на зимнее время. Однако многие регионы страны затем добились перехода в другой часовой пояс, что соответствовало бывшему летнему времени.

