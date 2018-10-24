Нафтогаз взыскал с Газпрома еще $9 миллионов пени

Нафтогаз уже два месяца подряд взимает с Газпрома по 9 миллионов долларов переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту. Об этом сообщил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко Facebook в среду, 24 октября.



"Кстати, в дополнение к $2,1 млрд, которые в соответствии с решением арбитража мы уже сняли с Газпрома в виде газа, мы также уже сняли с Газпрома $18 млн денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с Газпрома денежными средствами $9 млн", - написал он.



Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.