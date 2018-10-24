Украина выполнила план по запасам газа на зиму

По состоянию на 22 октября объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 16,983 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза. По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 37,70 млн куб. м газа. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,64 млн куб. м. При этом в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,63 млн куб. м, из Венгрии - 13,60 млн куб. м, из Польши - 0,53 млн куб. м газа.



Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.



Таким образом, Украина закачала миллиард кубометров газа менее чем за месяц.



Стоит отметить, что по плану на зиму в хранилищах должно быть не менее 17 млрд куб. м.



