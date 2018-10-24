Disney намерена перезапустить "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

Студия Disney начала переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предложено написать сценарий для перезапуска "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.



Риз и Верник известны по работе над двумя частями "Дедпула", комедийному хоррору "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и фантастическому фильму "Живое".



Издание отмечает, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, пять частей которой принесли в общей сложности $4,5 млрд за 14 лет.



Также в Deadline добавили, что говорить об актерском составе перезапуска пока рано, однако подчеркнули, что исполнитель главной роли Джонни Депп, вероятно, не примет участия в новом фильме.

