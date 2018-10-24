В Киеве вступил в силу запрет на продажу алкоголя ночью

В среду, 24 октября, решение Киеврады о запрете реализации алкоголя в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00 вступило в силу. Данная информация опубликована в коммунальной газете "Крещатик".



Речь идет о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), крепкими алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах. Этот запрет не будет распространяться на рестораны, кафе и бары.



Напомним, четверг, 27 сентября, на сессии Киеврады, депутаты поддержали проект решения, предусматривающий ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. Об этом сообщил соавтор проекта, депутат Владислав Михайленко.



"Ограничение продажи алкоголя в магазинах с 23 до 10 принято! Продолжаем нашу борьбу за здоровый образ жизни и комфорт киевлян!

Решение инициировано мэром Кличко - и всеми фракциями "Киеврады"", - заявил он.

