Гройсман рассчитывает на утверждение госбюджета-2019 до 1 декабря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на утверждение парламентом во втором чтении проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" до 1 декабря 2018 года.



"Сейчас он дорабатывается ко второму чтению вместе с украинским парламентом. Я надеюсь на то, и необходимо так сделать, чтобы к 1 декабря Украина получила сбалансированный, реалистичный государственный бюджет", - сказал он во время заседания правительства в среду.



Как сообщалось, уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.



Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

