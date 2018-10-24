Елизавета II впервые высказалась о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказалась относительно предстоящего Brexit. Об этом в среду, 24 октября, сообщает The Daily Express.



Отмечается, что заявление королева сделала во время беседы с королем Нидерландов Виллемом-Александром.



По словам Елизавета II, Соединенное Королевство стремится к "новому партнерству" с Европой. Она подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" страны.

