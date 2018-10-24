Запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона - Гройсман

Украина накопила в подземных хранилищах 16,53 млрд куб. м газа, что достаточно для прохождения отопительного сезона. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Накоплен достаточный уровень запасов газа в хранилищах. Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает", - заверил премьер.



В частности, Гройсман продемонстрировал таблицу, на которой указано, что за 9 месяцев этого года накоплено в ПХГ 16,53 млрд куб. м газа и 1,9 млн тонн угля.



Напомним, по данным "Нафтогаз Украины" на сегодня в подземных хранилищах газа страны запасы составляют около 17 млрд кубических метров.

