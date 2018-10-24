Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Об отмечании в 2018 году Дня достоинства и свободы. Об этом в среду, 24 октября, сообщается на официальном сайте главы государства.



Отмечается, что указ выдан с целью надлежащего отмечания в 2018 году Дня достоинства и свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций общественного протеста, которые состоялись во время Революции достоинства в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции достоинства.



Актом поручено Кабинету министров создать оргкомитет по подготовке и отмечанию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.



Также правительству определено задание принять вместе с Киевской городской государственной администрацией меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

